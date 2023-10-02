بشرى وهالة صدقي وإيناس الدغيدي يستعدون لحضور مهرجان العراق الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصل عدد من نجوم الفن والإعلام مساء اليوم الاثنين دولة العراق وذلك لحضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان العراق الدولي المقرر إقامته غدًا الثلاثاء.

ومن بين النجوم: الفنانة هالة صدقي، المخرجة إيناس الدغيدي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة صفية العمري، الفنان منذر رياحنة، الفنانة بشرى، والفنان جمال سليمان وتم استقبالهم بحفاوة بالغة فور وصولهم بالورود.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله رئيسة المهرجان، شذى حسون وهي تستقبل الفنانة هالة صدقي بالأحضان.

وكشفت الفنانة شذى حسون في وقت سابق عن إقامة مهرجان جوائز العراق والذي يقوم بتكريم الفنانين ضمن عدد من الفئات المختلفة لأول مرة في العراق.

وأكدت أن المهرجان سيقوم بتغيير نظرة الوطن العربي عن العراق وسيشهد العديد من التغيرات والتواصل مع المهرجانات العالمية والعربية.