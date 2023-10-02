نجوم الفن والإعلام بندوة تكريم إلهام شاهين في مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء اليوم الاثنين ندوة تكريمية للفنانة إلهام شاهين على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 39 هذا العام والتي تحمل اسمها.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن ندوة تكريم الفنانة إلهام شاهين، منهم الفنان محمود حميدة، الفنانة شيرين، الفنانة منال سلامة، والفنانة سلوى محمد علي، والإعلامية هالة سرحان، والذين حرصوا على الحضور ودعم "إلهام" خلال التكريم.

وحضر حفل الإفتتاح الدكتور خالد عبدالجليل نائباً عن معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ومجموعة من النجوم والسينمائيين المصريين والعرب، منهم محمود حميدة ونرمين الفقي وليلى علوي وشيرين ومنال سلامة وأمير شاهين وإلهام صفي الدين والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمنتج فاروق صبري، والمخرج هاني لاشين ومدير التصوير دكتور سمير فرج والمخرج محمد عبدالعزيز والإعلامية هالة سرحان.

مهرجان الإسكندرية تقام فعالياته في الفترة من 1-5 أكتوبر تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط.