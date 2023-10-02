توافد آلاف المواطنين على ميدان الكوربة للاحتفال بنصر أكتوبر والمطالبة بترشيح الرئيس السيسى

القاهرة - سامية سيد - شهد ميدان الكوربة بمصر الجديدة انتشار لافتات مناشدة للرئيس السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية، وعلق المشاركون لافتات مكتوب عليها "بنحبك يا سيسى ومعاك ياريس"، "نؤيد الرئيس السيسى".

ويتوافد الآلاف من المواطنين على ميدان الكوربة للاحتفال بانتصارات أكتوبر ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية.

ورفع المشاركون فى الاحتفالية لافتات وصور للرئيس السيسى وعلم مصر، كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.

وطالب المواطنون الرئيس السيسي باستكمال ما بدأه من إنجازات يشهد لها القاصى والدانى ولا ينكرها إلا جاحد ومتربص للدولة المصرية.