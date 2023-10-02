شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد على عن إلهام شاهين: شجاعة أكثر من اللازم لدرجة الصدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سلوي محمد علي، خلال ندوة تكريم النجمة إلهام شاهين، ضمن فعاليات الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط: "أهم ما يميز إلهام التنوع وهي شجاعة أكثر من اللازم، لدرجة الصدام، وأتذكر لها مسرحية من إخراج سعد أردش وبطولة نور الشريف "كاليجولا" وهذه المسرحية كانت تنتمي لمسرح القسوة، يحتاج لنوع تمثيل معين، لا تقدر عليه سوي إمرإة درست أنواع المسرح، فكانت جميلة رأينا فيها القسوة والعذاب والإجرام والفساد".

وتابعت سلوى محمد على: "أما دورها الأخير في مسلسل "ألفريدو"، فقدمت الهام الزهايمر كما يجب أن يكون، فالممثل سهل أن يضع علي وجهه تعبير ولكن الأصعب أن "يفضي وشه من التعبير ومن الخبرة والسن" وهذا حدث في العديد من المشاهد والنقلات بين التركيز والتوهان، وهذا الدور قدمه ممثلين عالمين وأخرهم حصل علي جائزة الأوسكار، وأستطاعت إلهام أن تقدمه بشكل رائع .