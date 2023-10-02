شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام مسيرة من المطرية إلى ميدان الكوربة للاحتفال بنصر أكتوبر والمطالبة بترشح الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمام مسيرة قادمة من المطرية إلى ميدان الكوربة بمصر الجديدة منذ قليل، ورفعوا لافتات مناشدة الرئيس السيسى الترشح للانتخابات الرئاسية، وكتب على اللافتات: كمل مشوارك الشعب اختارك ومعاك ياريس، وترديد هتافات تحيا مصر ورفع أعلام مصر".

ويتوافد الآلاف من المواطنين على ميدان الكوربة للاحتفال بانتصارات أكتوبر ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية.

ورفع المشاركون فى الاحتفالية لافتات وصور للرئيس السيسى وعلم مصر، كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030.







































































































