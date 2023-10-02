شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز زوج حنان مطاوع ويترك مصروفات المنزل عليها فى "صوت وصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان وليد فواز خلال أحداث مسلسل "صوت وصورة" الذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض على قناة DMC قريبًا، دور زوج حنان مطاوع ولديها منها ابنة، وهو شخص لا مبالى ولا يساعد زوجته في المصروفات، ودائمًا مع يدخلان في خلافات شديدة بسبب تصرفاته.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلانى، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، رامى الطمبارى تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن وليد فواز يصور حالياً مشاهده في مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة والمقرر عرضه قريباً، من إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن ويشارك في بطولته العمل تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين.

وقدمت حنان مطاوع في رمضان الماضى مسلسلين الأول هو "سره الباتع" المستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمي، أحمد عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، هالة صدقى وآخرين، و"وعود سخية" من 15 حلقة تأليف أحمد صبحى وإخرج أحمد حسن.