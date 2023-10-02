شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها "مانجا" و"الأخبار الحلوة".. تعرف على أغاني ألبوم أصالة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة أصالة عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لحقت نفسي" منها أغنية الأخبار الحلوة وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، والملحن كريم أحمد، والموزع الموسيقي كريم أسامة، ومهندس الصوت محمد صقر، وتقول كلمات الأغنية: "كل الأخبار الحلوة اللي تفرح جاتلي علي أيديك ديمًا بتكون وش السعد عليا وبتفائل بيك انت اللي عندي مهم مافيش حد تاني أهم كل الناس جنمبك دول يجو إيه بقي هاتجنني ياعم مش كل الرزق بيبقي فلوس أو خير و بيتردلك ده ساعات بيكون علي هيئة ناس علشان تيجي وتطمنك تيجي وبتسعدك من غير ما بتستأذنك قبلك مكانتش حياتي فأحسن حال ده أنا يامه عانيت كان عندي انا 100 عقده من الناس شوفتك كده واتفكيت كده الدنيا بدأه تحن بشاير دلع بتهل اول مابشوفك قلبي يدق كأنه جرس بيرن”.

كما طرحت أيضا عدة أغانى منها :

أغنية فوق (من كلمات الشاعر الغنائي عمر عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي محمد ياسر).

أغنية الأخبار الحلوة (من كلمات الشاعر الغنائي محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقي كريم أسامة).

أغنية رجل مثالي (من كلمات الشاعر الغنائي محمد إبراهيم، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي كريم أسامة).

أغنية مارس إبريل (من كلمات الشاعر الغنائي عليم، وألحان نور عزالعرب، توزيع موسيقي أحمد المغربي).

لما بنتجاهل (من كلمات الشاعر الغنائي محمود كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقي طارق عبدالجابر).

مانجا (من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع موسيقي توما).