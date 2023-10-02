تامر حسني يفاجئ إبنته تالية ويكشف عن موهبتها

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو، ظهر فيه مع ابنته الكبرى تالية وصديقاتها، أثناء تدريباتها على لعبة كرة القدم في أحد النوادي الرياضية، .

وظهر تامر في بداية الفيديو وهو يفاجئ ابنته وصديقاتها أثناء ممارستهنّ التمارين الرياضية، ثم ساعد ابنته في انتعال حذائها بينما يلتقط الصور لها خلال التدريب.

وعلّق تامر على الفيديو بقوله: "يوم كامل مع تالية وصحباتها في النادي دي طلعالي في الكوره كمان"، كاشفاً عن هواية إبنته الرياضية المفضلة.

من ناحية أخرى، نشر تامر حسني عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" فيديو كوميدياً خلال إحيائه حفل زفاف أحد أصدقائه المقرّبين، ظهر فيه وهو يمازح العريس بطلب الغناء معه.

وبدا صوت العريس لا يصلح للغناء، ما دفع تامر لممازحته وسط ضحكات الحضور، والتعليق على الفيديو بالقول: "لازم تكملوا الفيديو للآخر، حبيبي وعِِشرة العمر هاني باشا العريس الجميل وعروسته القمر... بعتذرلك يا عروسة إني خليته يغني كنت متخيله إنسان زيينا متخيلتش عمري أبداً إن صاحب عمري يطلع إلين فضائي (كائن فضائي) بالنسبة للي عملته فيه في الآخر معلش كنت جاي من الچيم وفي تمرينه معملتهاش فعملتها بالعريس، حبيبي يا هاني يا أغلى هاني ربنا يكرمك أنت ومراتك ويسعدكم، وعقبال الجميع".

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