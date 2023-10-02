دوبارديو ينفي الاتهامات الموجهة اليه: إنه قرار إعدام من محكمة الإعلام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو عن صمته، ونفى الاتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي الموجهة ضده، مندداً بقرار بـ “إعدامه” أصدرته “محكمة الإعلام”.

وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، قال دوبارديو: “لم أعتدِ مطلقاً على أي امرأة”.

وفي نص طويل مكتوب بأسلوب أدبي، قال الممثل البالغ 74 عاماً: “إلى محكمة الإعلام، إلى القرار التعسّفي بإعدامي، ليس لدي سوى أقوالي لأدافع عن نفسي”.

وهذه المرة الأولى يعلّق فيها دوبارديو على الاتهامات التي أوردها موقع “ميديا بارت” الإخباري، في نيسان/أبريل.

ووجهت 13 امرأة اتهامات للممثل بالعنف الجنسي، يعود بعضها الى مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ووُجهت لنجم فيلم “سيرانو دو بيرجوراك”، تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، في كانون الأول/ديسمبر 2020، بعدما قالت الممثلة شارلوت أرنو إن النجم الفرنسي قام باغتصابها مرتين في منزله الباريسي، في آب/أغسطس 2018، حين كانت تبلغ 22 عاماً.