أنغام تضع حداً للجدل القائم على لقب “صوت مصر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة أنغام على هامش إحيائها حفل “ليلة العمر” في الكويت، وهي تتحدث عن الجدل الدائر حالياً حول لقب “صوت مصر”، ومَن يستحق هذا اللقب، مؤكدةً أنه يليق بكل الأصوات التي تحب مصر.

وقالت أنغام: “رداً على الانقسام في الآراء بين الجمهور حول من يستحق هذا اللقب أكثر… فكل الأصوات الجميلة التي تحب مصر هي صوت مصر”.

وكانت أنغام قد أحيت حفلين غنائيين في الكويت، حيث أقامت الحفل الأول في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي، على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دار الأوبرا الكويتية، فيما أحيت الحفل الثاني مساء اليوم التالي (السبت) بناءً على رغبة الجمهور الذي لم يستطع حضور الحفل الأول.

واستهلّت أنغام حفلها الأول بتقديم أغنياتها الكلاسيكية والحديثة، ومنها: “نفضل نرقص”، “ولا دبلت”، “مجبش سيرتي”، “سيبك أنت”، “روحي”، “لوحة باهتة”، “عمري معاك”، “علشان أرضيك” و”أكتبلك تعهد” وغيرها الكثير.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، رقصت أنغام على المسرح على وقع أغنياتها، وسط هتافات الجمهور وتصفيقهم.