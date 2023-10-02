لطيفة تطرح “سحابة صيف”.. مفاجآت بانتظار الجمهور في ألبومها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة التونسية لطيفة رابع أغنيات ألبومها الجديد لعام 2023، عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، والأغنية بعنوان “سحابة صيف”، وهي من كلمات محمود سليمان وألحان عزيز الشافعي في ثاني تعاون لهما معاً وتوزيع أحمد عادل.

وأشارت لطيفة الى أن “سحابة صيف” هي الأغنية الأولى التي تصوّرها في خلفية مدينة العلمين الجديدة، مؤكدةً أن الساحل الشمالي من أجمل المناطق السياحية في العالم.

وأضافت أن أغنية “سحابة صيف” هي آخر أغانيها التي تحاكي أجواء الصيف، لافتةً إلى أن الأغاني المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً في الألحان والإيقاعات والتوزيعات، لتتناسب مع أجواء الشتاء.

وعبّرت لطيفة عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته أغاني ألبوم “لطيفة 2023″، التي طرحتها حتى الآن، وبنِسب المشاهدة العالية والإشادات التي نالها، متمنيةً أن تحقق أغنية “سحابة صيف” نجاحاً أكبر وتحصد مزيداً من المشاهدات أسوة بالأغاني السابقة.

الجدير بالذكر أن أغاني ألبوم “لطيفة 2023” حققت حتى الآن ما يزيد على 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، كما حصدت ملايين المشاهدات عبر كل منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تصدّرها منصات الموسيقى الشهيرة، وطرحت لطيفة قبل ذلك 3 أغانٍ هي: “طب أهو”، “مونامور”، و”ناس كتير”.