شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وأنوشكا وتامر حبيب فى عزاء الراحل أحمد سامى العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة يسرا والفنانة أنوشكا بالإضافة للمؤلف تامر حبيب على التواجد ضمن أول المُعزين بعزاء الراحل أحمد سامى العدل.

كما سبق وحضر الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنان إيهاب فهمى على تقديم واجب العزاء وكان فى استقبالهم كل من مدحت وجمال ومحمد العدل، وذلك داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط عدد من النجوم الذين بدأوا في التوافد على العزاء.

وكانت رشا سامي العدل، أعلنت عن وفاة شقيقها أحمد العدل، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل"، متابعة: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة

العدل، وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت اخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.

يذكر أن الفنان سامى العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.