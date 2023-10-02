غادة عبد الرازق تهاجم متابعاً انتقد تعليقها على الصور

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة فيديوهات وصور من حفل عشاء جمعها مع صديقاتها في أحد المطاعم وظهرت خلالها بنحافة شديدة بعدما فقدت الكثير من الوزن، الأمر الذي دفع العديد من متابعيها للتعليق على الصور بتساؤلات عن سبب هذه النحافة الزائدة.

وظهرت غادة في أحد الفيديوهات وهي تخرج من المطعم حافية القدمين وتمازح صديقاتها بمدّ لسانها لهم... وعلّقت غادة على الفيديوهات والصور بكلمات باللغة الإنكليزية: "حصلت على عشاء مدهش أمس مع أجمل صديقات".

وعلّق أحد المتابعين على استخدام غادة للغة الإنكليزية في تعليقها لتردّ عليه بهجوم حاد قائلةً: "والنبي كل واحد يخلّيه في نفسه، أنا بكتب الإنكليزي كده أنا حرة اللي مش عاجبه ميدخلش عندي... ناس معقدة ومن هنا ورايح مافيش نجم أو فنان مصري هيقبل الإهانة وقلة الأدب من ناس... الأدب".

من ناحية أخرى، كانت غادة عبدالرازق قد كشفت عن اتخاذها قراراً بخوض سباق دراما رمضان 2024 في مسلسل مكوّن من 15 حلقة، وذلك بعد نجاحها في تجربة الأعمال القصيرة من خلال مسلسل "تلت التلاتة" الذي قدّمته في رمضان الماضي وهو من 15 حلقة، وحكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل" التي انتهى عرضها أخيراً، وتتكوّن من ثلاث حلقات.

وقالت غادة في تصريحات إعلامية: "هتشوفوني في رمضان إن شاء الله بمسلسل جديد مكوّن من 15 حلقة".

وكانت غادة عبد الرازق قد صرحت في أحد البرامج التلفزيونية أنها لن تخوض تجربة الأعمال الطويلة، معلّلة السبب بأن المؤلفين باتوا عاجزين عن التحكّم في أحداث المسلسلات ذات الـ30 حلقة.

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