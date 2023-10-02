رحمة رياض تكشف عن معنى الوشم على ذراعها

خلال استضافتها في برنامج "كلام نواعم"، تحدثت النجمة رحمة رياض عن حياتها الشخصية وأعمالها الفنية، كاشفة عن سرّ الوشم الجديد الذي تضعه على ذراعها.

وأوضحت النجمة العراقية أنها اختارت وشم ذراعها اليسرى بتاتو جديد عبارة عن 3 أرقام هي "999" باللغة العربية، ويرمز إلى بدء فصل جديد في حياتها والانطلاق في تحقيق الأهداف والأحلام.

وتحدثت رحمة رياض أيضاً خلال اللقاء عن طموحها فقالت: "مبسوطة أنه أنا هلقد طموحة وأتمنى أن أرى هذا الطموح عند كل الناس وأنا أقول دائماً لأخواتي وأولاد أخواتي وأصدقائي بغض النظر عن المشاكل والظروف والصعوبات خليك طموح وماشي زي القطار لا تتوقف". وأضافت: "الطموح هو أهم شي عند الإنسان وكثير مهم انه يكون عندك هدف بدك توصله رغم كل العقبات والظروف اللي تواجهك".

قد يهمك أيضا:

رحمة رياض سعيدة بحصولها على جائزة "نجمة الغناء" في الموريكس دور

النجمات يتألقن في إطلالاتهن في حفل جوائز الموريكس دور 2023