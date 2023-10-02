عرض فيلم عن جولة بيونسيه وسط استمرار الإضراب في هوليوود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت شركة AMC إن وحدة تابعة لها ستتولى توزيع فيلم عن الجولة العالمية لنجمة البوب الأمريكية بيونسيه، في توقيت تسعى فيه شركات تملك دورا للعرض السينمائي لملء فجوات خلفتها سلسلة إضرابات في هوليوود.

ويصور فيلم Renaissance: A Film by Beyoncé الجولة العالمية للمغنية ومؤلفة الأغاني هذا الصيف، والتي شملت 57 حفلاً في 40 مدينة في أمريكا الشمالية، و14 في أنحاء أوروبا.

ويأتي الفيلم بعد فيلم مماثل عن جولة لنجمة البوب الشهيرة تايلور سويفت، سيُطرح في دور العرض السينمائي بدءا من 13 أكتوبر.

وتزود أفلام عن الجولات الموسيقية لنجوم كبار سلاسل دور العرض السينمائي، مثل AMC، وسينمارك، وسينيبلكس، بعروض قوية لمساعدتها على ملء الفراغ الناجم عن إضراب مطول للممثلين والكتاب في هوليوود.

وقالت الشركة إن من المقرر عرض الفيلم في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، ابتداء من الأول من ديسمبر المقبل، مضيفة أن عرضه في مدن أخرى في العالم سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.