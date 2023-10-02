“السينما ترقص وتغني” في مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انطلقت الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الأحد، بمشاركة نحو 120 فيلماً من 24 دولة تحت شعار “السينما ترقص وتغني”.

وتتوزع الأفلام المشاركة على 4 مسابقات للأفلام الطويلة، والأفلام القصيرة، والأفلام المصرية، وأفلام الشباب، إلى جانب عدد من البرامج الموازية والخاصة.

وتقام العروض في مكتبة الإسكندرية، ومركز الجزويت الثقافي، ومركز الحرية للإبداع، وسينما أمير، وسينما مترو وعدد من المواقع الأخرى.

ويهدي المهرجان الذي تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما هذه الدورة للفنانة والمنتجة المصرية إلهام شاهين التي قدمت على مدى مشوارها أكثر من 100 فيلم.

وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم بمسرح مكتبة الإسكندرية تكريم الممثل خالد زكي، والممثلة حنان مطاوع، والمطرب مدحت صالح من مصر، والممثلة الفرنسية كارولين سيول، والمخرج اليوناني كوستاس فيرس، والمنتج الفرنسي جان لوي ليفي.

ويحتفي المهرجان في هذه الدورة بمئوية ميلاد الفنان الراحل توفيق الدقن (1923-1988)، وكذلك مئوية ميلاد الفنان الراحل محمود مرسي (1923-2004).

وبجانب العروض السينمائية يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى الخامس من أكتوبر، ورشة للتصوير السينمائي يقدمها مدير التصوير سمير فرج، وورشة في الإخراج يقدمها المخرج علي بدرخان.

وكان المهرجان قد أعلن قبل انطلاقه نتيجة استفتاء أجراه لاختيار (أهم 100 فيلم غنائي في تاريخ السينما المصرية) بمشاركة 30 ناقداً وسينمائياً مصرياً.

وتصدر فيلم “غرام في الكرنك” القائمة تلاه في المركز الثاني فيلم “خلي بالك من زوزو” ثم فيلم “غزل البنات” في المركز الثالث.