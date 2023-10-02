بالصور-أحمر وأسود.. روان بن حسين تتألق بلوك رائع وتستعرض رشاقتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة روان بن حسين بأخر ظهرو لها من أخر جلسة تصوير عبر حسابها الخاص، وسحرت الجمهور بجمالها ورشاقة جسمها حيث إرتدت توب باللون الأحمر ذات فتحة في منطقة الصدر و مزينة بالورود مع سروال أسود من الجلد، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بالإضافة غلى مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، نشرت روان بن حسين مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على أغاني إيرانية، مما عرضها للانتقادات من قبل بعض الاشخاص فردت هي على الهجوم متسائلة لماذا استفز هذا الفيديو عدد كبير من الناس؟

واشارت الى ان حبها للاغاني الايرانية لا علاقة له بأي قرار سياسية او علاقات وسؤون بين بلدان عربية وايرانية اذ انها فنانة وليست ديبلوماسية او سياسية وهي حرة في ان ترقص على هذه الاغنيات. وتفاعل الجمهور مع رد روان قد تشمل المؤيد والمعارض لما قامت به.

