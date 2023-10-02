ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلتان السوريتان سلمى ومها المصري، عن وفاة قريبهما المفقود بعد الإعصار الذي ضرب ليبيا. وكتبت سلمى عبر حسابها الخاص، معلنة الأمر: "نا لله وإنا إليه راجعون، لله ما اعطى ولله ما أخذ ولا راد لقضاء الله، الله يرحمكم يا غوالي يا فتح الله يابن الغالية واحفادها الغاليين. وفاتكم اوجع قلوبنا يا روحي يا سوسن الله يصبر قلبك وينزل السكينة والرضى عليك يا عمري وعلى قلب ابوهم مصابك مصابنا الله يصبرنا يارب وربي يجعل مثواهم الجنة مع الاولياء والصالحين. شكرا من القلب لكل من ساعدنا ووقف معنا وواسانا سواء من زملائنا واصدقائنا في درنة وبنغازي عظم الله اجركم".

أما مها فقالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخد وكل شيء بقضاء، ابن أختي وزوجتو وأولاده الخمسة فقدناهم بإعصار درنة، الله يرحمكم يا حبايب قلبي ويجعل مأواكم الفردوس الأعلى من الجنة. الله يصبر قلبك ياحبيبتي أنتي وصهري وأحلام ومروة وصفا وأميمة الله يبرد قلبك وينزل عليكي السكينة والرضا بقضاء الله مصابنا واحد ياحبيبتي ونحتسبهم من الشهداء. شكراً لكل مين ساندنا من الزملاء ولكل مين وقف معنا بليبيا الكل ماقصر انشالله مابتشوفو مكروه".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام على فقدانه.. سلمى ومها المصري تعلنان وفاة قريبهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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