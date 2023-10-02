ما الذي جمع بين توبا بويوكستن وبلقيس؟ صورة تلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت صورة تجمع الفنانة الإماراتية بلقيس بالممثلة التركية توبا بويوكستن، وذلك في عرض أزياء فانتينو لمجموعة ربيع/صيف 2024، في أسبوع الموضة في باريس.

وقد تألقت الفنانة الإماراتية بلقيس، حيث ظهرت بلوك رائع إرتدت فيه بدلة شيك باللون الاحمر، مع معطف من دار أزياء "Valentino"، وإعتمدت تسريحة ذيل الحصان لشعرها، مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.

أما الممثلة التركية، فقد ظهرت بفستان قصير باللون الأبيض جاء بقصة الكاب، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة على الأكتاف، وانتعلت صندلًا باللون الفضي.

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