ممثل مصري شهير يعلن إعزاله الفن نهائياً.. وهذا السبب!

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري لطفي لبيب إعتزاله الفن والتمثيل نهائياً، وذلك بسبب معاناته من أزمة صحية مؤخراً، وأنه مضطر لإستكمال رحلة علاجه في الفترة المقبلة.



وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، أكد لطفي لبيب البالغ من العمر 76 عاماً، أنه لا يعود لممراسة عمله في أبداً، بل سيتفرغ بشكل تام للعلاج، وذلك لأن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير، بعد إصابته بجلطة في الآونة الأخيرة.

وقد ظهر لطفي لبيب في حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما الذي أقيم ليل الأمس الأحد، الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.