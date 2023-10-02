منى زكي عارضة أزياء لأول مرة ضمن أسبوع الموضة في باريس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة منى زكي على حضور فعاليات أسبوع الموضة الذي يقام في باريس بحضور عدد كبير من النجوم ومصممي الأزياء العالميين ويعرض خلاله أحدث الصيحات العالمية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وأعادت هي نشره عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام، ظهرت خلاله لأول مرة كعارضة أزياء برعاية إحدى شركات منتجات العناية بالشعر والبشرة والمكياج.

وظهرت "منى" وهي ترتدي فستان أحمر أنيق خطفت به الأنظار فور صعودها وسط العديد من تعليقات المتابعين قائلين: "مني زكي أشعلت الرانواي، فخورين بيكي، شكلك يجنن، أحلى واحدة".

وفازت "منى زكي" مؤخرًا بجائزة "أفضل ممثلة" بمهرجان القاهرة للدراما عن مسلسل "تحت الوصاية" والذي عرض بموسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا ونسب مشاهدات كبيرة.