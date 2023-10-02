نغم صالح تقتحم عالم الراب بألبوم جديد يضم 6 أغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهت المطربة نغم صالح من تسجيل ألبومها الموسيقي الجديد "شلق"، والمقرر ظهوره رسميا مطلع نوفمبر.

وتعود نغم للساحة الغنائية بشكل موسيقي مختلف تماما عما اعتاده الجمهور خلال 8 سنوات قضتها تحت مظلة المنتج نصر محروس، وتعاونت معه بتوليفة من أغانيها الشهيرة، مثل "عاملة نفسي نايمة" و"عالم افتراضي" و"بقينا خايفين"، لتقرر الانفصال رسميا عنه والانطلاق في مشوارها الغنائي الخاص بألبومها الجديد.

ويضم ألبوم "شلق" في جعبته ست أغاني، تغير خلالها نغم من جلدها الموسيقي وتقتحم لأول مرة عالم الراب، وتمزج بين الغناء الشرقي والطرب "الأورينتال" مع موسيقى الهيب هوب والراب ولمسات من الموسيقى الإلكترونية و"الفيوجن" تحت مسمى "الأورينتال راب".

وتتعاون نغم صالح خلال الألبوم مع المنتج خالد برجونا و"بي 62 ريكوردز"، الذي يتولى مهمة الإنتاج الفني والموسيقي لجميع أغاني الألبوم بينما تخوض نغم تجربة كتابة وتلحين معظم الأغاني.

كما يشهد ألبوم "شلق" تعاون نغم مع نخبة من ألمع نجوم الراب في مصر، من بينهم الرابر شاهين وتاكي من فرقة إم تي إم، بجانب تعاونها مع الفنانة مريم صالح والموسيقي اللبناني زيد حمدان لأول مرة.

وتقول نغم صالح عن الألبوم في بيان صحفي: "قضيت 3 سنوات في تحضير ألبوم شلق ليكون بداية جديدة لمشواري الغنائي ومختلف تماما عن رحلتي مع نصر محروس وفري ميوزيك، وأغانيه تعبر عن حياتي الخاصة بأفكاري ومشاعري، موسيقاه ستكون بمثابة موجة جديدة في عالم الراب والطرب في مصر".

نغم صالح مغنية وممثلة تمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 15 عاما، نشأت في أسرة فنية تحت عباءة الشيخ إمام ووالدها المخرج المسرحي صالح سعد، بدأت رحلة الغناء من مجال الموسيقى البديلة "الأندرجراوند"، حتى دخلت مرحلة احترافية في عالم الموسيقى التجارية، بجانب انشغالها في عالم التمثيل بدراستها في معهد الفنون المسرحية وتقديم العديد من العروض المسرحية والأفلام، آخرها فيلم "الباب الأخضر" ومسلسل "تياترو" مع المخرج رؤوف عبدالعزيز.