حفل "ويجز" في أمستردام يرفع لافتة كامل العدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المطرب ويجز إحياء عدد من الحفلات ضمن جولته الأوروبية الأولى حول العالم حيث أحيا حفلًا غنائيًا في برلين مؤخرًا وحقق خلاله نجاحًا وحضورًا كبيرًأ.

وكشف "ويجز" أن حفله في أمستردام نفدت تذاكره ورفع لافتة "كامل العدد" وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على "انستجرام". والمقرر إقامته اليوم الاثنين.

ويستعد "ويجز" لإقامة حفل غنائي في لندن يوم 5 أكتوبر مروراً بعدد من الحفلات الغنائية، منها: حفل في نيويورك يوم 29 أكتوبر، وفي مدينة هيوستن يوم 4 نوفمبر، وحفلاً في مدينة لوس أنجلوس يوم 6 نوفمبر.

يذكر أن ويجز طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "حلوة منك" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "فوي فوي فوي" والذي تم اختياره مؤخرًا لتمثيل مصر ضمن ترشيحات أوسكار 2024.