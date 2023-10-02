الجمهور يرفع علم مصر بحفل رضا البحراوي في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أحيا الفنان رضا البحراوي حفلا في طنطا اليوم الاثنين، شهد حضور عدد كبير من الجمهور.

وشهد الحفل قيام الجمهور برفع علم مصر وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب لافتات تدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

وظهر "البحراوي" على المسرح وهو يحمل علم مصر في يده وفي اليد الأخري صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي وعلق قائلًا: "احنا كلنا بنحبك يا سيسي" وسط تأييد المتواجدين.

كما يحيي رضا البحراوي عدد من الحفلات الغنائية بالتزامن مع احتفالات ذكرى انتصار حرب أكتوبر، وهي: حفله في ميدان الجلاء أمام قسم الدقي، وحفلًا في ميدان الكوربة بمنطقة مصر الجديدة، إلى جانب حفله الأخير بمتحف الحضارة.

ويعيش الفنان رضا البحراوي انتعاشة فنية إذ أحيا مؤخرًا حفله الغنائي الأول ضمن مهرجان العلمين بمدينة العلمين الجديدة.