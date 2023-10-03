عاصي الحلاني يحيي حفلاً في المكسيك.. وإليكم بعض المتطفات-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وسط تفاعل واضح ومميز من الجمهور و بالأخص الجالية اللبنانية، أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلانيحفلاً غنائياً في المكسيك كان له وقع خاص.

وقدم عاصي الحلاني عدداً من أغنياته القديمة والجديدة وشاركه الجمهور تصقيفاً وغناءً حتى ساعات الليلالمتأخرة.

وقد حقق الفنان اللبناني بأغنيته الجديدة "ملهوف عليك" 6 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد أسبوعينتقريبا على طرحها على يوتيوب.

الاغنية من كلمات عبير أبو اسماعيل، ألحان حسان عيسى، توزيع علي ركيا وعماد جبر، ميكس وماسترمحمد مقهور.

الاغنية من النوع الرومانسي وتدور حول الحب والاشتياق وصور الفيديو كليب في احضان طبيعة خلابةبين الخضار والبط.