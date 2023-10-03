بالصور- من أسبوع الموضة في باريس..ماريتا الحلاني تطل إلى جانب إيلي صعب وزوجته كلودين

ميرنا وليد - بيروت - تستمر الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني بمشاركت لحظاتها من أسبوع الموضة في باريس، حيث أطلت في أخر ظهور لها عبر حسابها الخاص إلى جانب مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب وزوجته كلودين صعب، وكانت ماريتا ترتدي فستان أخضر ضيق بأكمام طويلة ذات تصميم مميز، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، تألقت ماريتا بظهورها في أسبوع الموضة في باريس، حيث نشرت صوراً لها جمعتها بزوجها كميل أبي خليل، وظهرت ماريتا بفستان طويل باللون الاسود ذات كمين قصيرين، وفي جزئه العلوي، دخلت في صناعته قماشة الشيفون الشفافة، وتركت ماريتا شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

