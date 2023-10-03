- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
ميرنا وليد - بيروت - إنطلق اليوم العرض الأول لفيلم "سكر" في القاهرة، وذلك بحضور نجوم العمل وصُنّاعه، وحشد من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين.
وتخلّل الاحتفالية التي أقيمت في أحد صالات السينما، مرور نجوم العمل وصنّاعه على السجادة الحمراء أمام عدسات أهل الصحافة والإعلام، قبل أن يقام عرض خاص للفيلم.
يلعب بطولة "سكّر" كل من حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمة أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد، وماجدة زكي، ومحمد ثروت، ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، وغيرهم من الممثلين.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق فيلم "سكر" بحضور نجوم العمل وصنّاعه.. وحالة من الفرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.