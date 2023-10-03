إطلاق فيلم "سكر" بحضور نجوم العمل وصنّاعه.. وحالة من الفرح

ميرنا وليد - بيروت - إنطلق اليوم العرض الأول لفيلم "سكر" في القاهرة، وذلك بحضور نجوم العمل وصُنّاعه، وحشد من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين.



وتخلّل الاحتفالية التي أقيمت في أحد صالات السينما، مرور نجوم العمل وصنّاعه على السجادة الحمراء أمام عدسات أهل الصحافة والإعلام، قبل أن يقام عرض خاص للفيلم.

يلعب بطولة "سكّر" كل من حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمة أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد، وماجدة زكي، ومحمد ثروت، ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، وغيرهم من الممثلين.