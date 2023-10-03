مها المصري تعلن وفاة خمسة من أفراد أسرتها بسبب إعصار دانيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة السورية مها المصري عن تفاصيل جديدة بشأن فقدان عدد من أفراد عائلتها بسبب إعصار دانيال في ليبيا والذي أسفر عن العديد من الضحايا والمصابين.

ونشرت "مها" صورة مجمعة لعدد من أفراد أسرتها المفقودين بحادث الإعصار، وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء بقضاء رب العالمين، ابن أختي وزوجته وأولاده الخمسة فقدناهم بإعصار درنة".

وتابعت "الله يرحمكم يا حبايب قلبي ويجعل مثواكم الفردوس الأعلى من الجنة، الله يصبر قلبك يا حبيبتي أنتي وصهري وأحلام ومروة وصفا وأميمة، الله يبرد قلبك وينزل عليكي السكينة والرضا بقضاء الله مصابنا واحد يا حبيبتي ونحتسبهم من الشهداء، شكرًا لكل من ساندنا من الزملاء ولكل من وقف معنا بليبيا الكل ما قصر إن شاء الله ما بتشوفو مكروه".

وأعلنت الفنانة السورية مها المصري، فقدان نجل شقيقتها وأسرته في درنة بـ ليبيا بشهر سبتمبر الماضي، وطلبت من أي شخص يصل إلى أي معلومة عنهم يتواصل معها.

مها نشرت صورة لنجل شقيقتها وأولاده، وعلقت عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "ابن أختي وزوجته وأولاده مفقودين في درنة، سكان مدينة قديمة بقرب من سوق ظلام وكنيسة، يلي بيعرف أي شي عنهن يبعتلنا".

وأضافت "اسمه فتح الله منصف بن طاهر.. يا رب يرجعوا بخير وسلامة".

وضرب إعصار "دانيال" شمال شرقي ليبيا في 10 سبتمبر الجاري، وجلب معه رياحا عاصفة وأمطارا غزيرة وعواصف رعدية إلى المدن الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وغمرت المياه العديد من المباني السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية الهامة الأخرى، وكانت مدينة درنة الأكثر تضررا، حيث دمرت الفيضانات سدَين وتفاقم الوضع إلى كارثة أودت بحياة الآلاف.

مها المصري ممثلة سورية من أعمالها: الغيوم البيضاء، التائب، أزهار الشتاء، فرصة العمر، تخت شرقي، سلاسل ذهب.