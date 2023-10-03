الجمهور يتفاعل مع مصطفى حجاج فى احتفالية ترشح الرئيس السيسى بميدان الكوربة

القاهرة - سامية سيد - تفاعل الجمهور مع المطرب مصطفى حجاج خلال فقرته الغنائية التى قدمها فى احتفالية ترشح السيسى للانتخابات الرئاسية المقامة فى ميدان الكوربة، وردد كل الحضور معه كلمات الأغانى.

وكان مصمم الألعاب النارية أحمد عصام قد قدم عرضا عالميا للألعاب النارية فى سماء ميدان الكوربة، بعد إعلان الرئيس السيسى ترشحه للانتخابات الرئاسية، ورددت الجماهير المتواجدة فى ميدان الكوربة تحيا مصر.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، صباح اليوم الإثنين، شارك فيها الآلاف من المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.