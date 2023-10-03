مي كساب تطرح أحدث أغانيها "حضن أبويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الفنانة مي كساب أحدث أغانيها "حضن أبويا"، أمس الاثنين، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

وروجت مي كساب للأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حضن أبويا دلوقتي على قناة يوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية".

وكانت مي كساب، أعلنت عبر حسابها على موقع "إنستجرام" عن وفاة والدها في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 23 يوليو الماضي، وشيعت الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتعرض والد الفنانة مي كساب، لأزمة صحية وخضع لإجراء عملية وطلبت وقتها مي كساب الدعاء لوالدها، قائلة: "أبويا أحلى حاجة في عمري كله، أبويا مريض ويحتاج للدعاء، يا رب اكتب له الخير اللي فيه رضاك وفيه صلاح حاله، يارب اقف جنبنا مالناش غيرك ادعوا له".

كان أخر أعمال مي كساب مسلسل "جعفر العمدة" إخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، زينة، منة فضالي، وعُرض في رمضان 2023.