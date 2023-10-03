جميع الفنانين انهاروا.. وفاة بطل “طاش” يصعق الجماهير في السعودية.. وأول تعليق لفايز المالكي!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 06:00 صباحاً - رحل عن عالمنا يوم الجمعة الفنان السعودي الكبير أحمد بن محمد السريع وقد أُقيمت عليه الصلاة اليوم السبت بعد صلاة العصر في جامع الأمير فهد بن محمد آل سعود، وقد تم دفنه في مقبرة الحاير بالرياض.

فايز المالكي يعلن وفاة الفنان أحمد سريع

وكان قد أعلن نبأ وفاته الفنان والإعلامي السعودي فايز المالكي من خلال حسابه الرسمي بـ”X تويتر سابقًا” من خلال نشر مقطع فيديو جمعه بالفنان الراحل أحمد بن محمد السريع وعلق عليه: “وفاة الفنان احمد السريع اسأل الله ان يغفر له ويرحمه ويحسن عزاء اهله ومحبينه”.

أحمد السريع .. مسيرة فنية امتدت لما يقارب الأربعون عامًا

ويعد الفنان أحمد بن محمد السريع من رواد فن الأداء التمثيلي بالمملكة العربية السعودية منذ ستينيات القرن الماضي، حيث كان قد شارك في أول عمل فني له عام 1968 من خلال مسلسل “الوجه الآخر” لينطلق في مسيرته الفنية عقب ذلك والتي امتدت حتى مطلع الألفية الجديدة.

الفنان أحمد السريع

ويعد الفنان السعودي أحمد بن محمد السريع من أبرز نجوم المسلسل السعودي الشهير “طاش ما طاش” والذي شارك في الجزء الخامس منه والذي تم عرضه عام 1995 والجزء الثامن عام 2000.

وخلال مشواره الفني شارك الفنان السعودي أحمد بن محمد السريع فيما يُقارب الثلاثون مسلسلًا تلفزيونيًا والذي تعاون من خلالهم مع كبار الفنانين والمخرجين، وكانت آخر أعماله الفنية عام 2002 بمسلسل “وينك يا درب الغنيمة”.

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