لن تستطيع التفريق بينهما!.. المغنية الأجنبية شبيهة هنا الزاهد تجتاح مواقع التواصل والجمهور في ذهول!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 06:00 صباحاً - هنا الزاهد هي ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014، لتصبح من أفضل الفنانات على مستوى الوطن العربي.

شبيهة هنا الزاهد

ومؤخرا، اعادت حسابات فنية تداول مقطع فيديو لإحدى الفنانات الأجنبيات، تشبه كثيراً الفنانة هنا الزاهد.

قوة الشبه، دفع الفنانة هنا الزاهد نفسها إلى التعليق على الأمر بعبارة: “يا نهار أبيض”، غير مصدقة مدى تطابق الملامح.

وتشتهر هنا الزاهد بلقب باربي الشاشة المصرية ويبدو أن أختها التوأم الممثلة والمغنية الأميركية سابرينا تستحق اللقب نفسه! فصاحبة االشعر الأشقر والملامح الناعمة لا تختلف بملامحها ولون شعرها عن هنا، فهي تتمتع بالأنف الصغير نفسه، النحافة نفسها، ولون الشعر نفسه.

فيلم “مستر إكس”

يشار أن فيلم مستر إكس الذي جمع بين الزاهد وأحمد فهمي تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضي بجميع دور العرض، وحصد إيرادات كبيرة في الأسبوع الأول من عرضه.

وتدور أحداث فيلم “مستر إكس” في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول فكرة الزوج السابق أو الحبيب السابق لكل شخص، والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم إذ تحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات

أبطال فيلم “مستر إكس”

فيلم “مستر إكس” من بطولة النجوم: أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ..، وضيوف الشرف: أكرم حسني، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبري فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

ويعد فيلم “مستر إكس” التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمي والأول على مستوى السينما، إذ قدم الثنائي مسلسل “الواد سيد الشحات” في شهر رمضان 2019، الذي شارك في بطولته محمد عبد الرحمن “توتا” ومحمد محمود.

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