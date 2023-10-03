ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية إلهام شاهين التي تم اختيارها كرئيسة شرفية للدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن سعادتها بهذا الامر. وقالت شاهين لصحيفة الوطن المصرية انها تحب محافظة الاسكندرية والمهرجان بشكل خاص، وهي سعيدة باستمرارية المهرجان الذي يتميز بالصدق والاصالة والفن.

واضافت شاهين: "يحاولون باستمرار تقديم أفلام جيدة، وندوات مهمة، فهو مهرجان عريق، ومنذ سنوات عديدة، حرص كبار النجوم على حضور فعالياته، فكنت باستمرار أذهب للمهرجان وأجد الراحل نور الشريف، وأحمد زكي، ونجلاء فتحي، وفريد شوقي وبناته، وأسماء أخرى عظيمة".

كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين: مهرجان الإسكندرية السينمائي من أعرق المهرجانات.. يحضره أكبر النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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