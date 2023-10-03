ماريون كوتيار تنشر صورة من طفولتها بمناسبة عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة الفرنسية العالمية ماريون كوتيار التي احتفلت بعيد ميلادها الـ48 يوم السبت الماضي، صورة تعود الى طفولتها حيث تظهر وهي جالسة على كرسي مرتفع وبيدها دمية.

الصورة نالت اعجاب متابعيها على صفحتها الخاصة الذين تركوا قلوباً في التعليقات.

بعد سنوات قليلة من التقاط هذه الصورة، كوتيار وهي ابنة لممثلين بدأت تأخذ دروساً في المسرح وهنا ظهرت موهبتها الحقيقية. خريجة معهد الدراما في أورليانز في فرنسا، ظهرت ماريون كوتيار لأول مرة على الشاشة في مسلسل "هايلاندر" (1992) الذي شكل بدايتها الناجحة.