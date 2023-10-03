ميرنا وليد - بيروت - قرر نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يتبرع بقميصه لجمعية مختصة بالصحة النفسية وتابعة للفنانة العالمية سيلينا غوميز خلال عرضه بمزاد علني، وذلك رداً على تشجيعها الدائم له في مبارياته.

وأكد مقربون منه أنه يسعى لمتابعة جميع الأزمات المرتبطة بمشاكل الصحة النفسية، كما أنه من المتوقع أن يشارك ميسي شخصياً في حفل الجمعية الخيرية لسيلينا.

ومن المعروف ان النجمة العالمية عادة ما تحضر شخصياً لمباريات اللاعب الأرجنتيني، وتشجعه ودائم ما تنتشر صور لها من الملاعب، وعلامات التفاعل واضحة عليها.

كانت هذه تفاصيل خبر بخطوة إنسانية.. ليونيل ميسي يردّ على تشجيع سيلينا غوميز الدائم له! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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