ميرنا وليد - بيروت - أحدث الفنان محمد رشاد الجدل حول انفصاله عن خطيبته الدكتورة غادة فتحي، بعدما حذف كل صوره معها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لكن لا تزال غادة تحتفظ بصورهما معاً ما حيّر الجمهور حول حقيقة انفصالهما.
وكان من المقرر أن يقيم محمد رشاد وغادة فتحي حفل زفافهما في عام 2022، الا انه تم تأجيله.
يذكر ان محمد رشاد لم يعلق على خبر انفصاله عن خطيبته بل روّج لحفلاته الغنائي في المنصورة وطنطا ضمن الاحتفالات الشعبية لعيد نصر أكتوبر الـ50، وعلّق عليها قائلاً: "يسعدني المشاركة في احتفالية شعبية في حب مصر بالمنصورة وطنطا والدعوة عامة 2 أكتوبر".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأجيل زفافهما..أنباء عن انفصال محمد رشاد عن خطيبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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