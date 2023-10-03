بالصورة - نيكي وباريس هيلتون تنسقان ملابسهما خلال عرض علامة شهيرة

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الشقيقتان نيكي وباريس هيلتون ليل البارحة عرض ازياء Balenciaga في باريس، الشقيقتان اذهلتا المصورين بتطابق مظهرهما المستقبلي، الذي يوحي بأنهما تستعدان لاحياء اوبرا في الفضاء.

إختارت باريس فستاناً فضياً شبه شفافاً براقاً على طوله، اما اختها نيكي فاختارت معطفاً واقياً من المطر رمادي اللون.

وابدعت الشقيقتان بتنسيق مظهرهما اذ ارتدت كلتاهما نظارات سوداء كبيرة مستقبلية، لدرجة ان المصورين اعتقدوا بأنهم يرون نفس الشخص مرتين. كما ان نيكي اختارت تصميماً جريئاً من Balenciaga وهو باديسوت ينتهي بكعب عالي اصبح توقيع المدير الابداعي للعلامة.