منى زكي عارضة أزياء للمرة الأولى.. وظهورها على المسرح حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية منى زكي الأنظار إليها ليلة أمس، حيث شاركت للمرة الأولى في عرض أزياء أقامته علامة لوريال التجارية، تحت عنوان Walk Your Worth، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.



وتفاعل الحضور بشكل كبير مع إطلالة منى هذه، ومشيتها الواثقة على المسرح، وقد إختارت فستاناً باللون الأحمر القاتم، قصير وضيق، مع ذيل طويل، بأكمام طويلة، ومقبة عالية.

ونشقت معه حذاء صيفي باللون الفضي، كما تركت شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمالها.

وكانت منى زكي قد أطلت منى زكي في فرنسا فرنسا حيث حضرت حفل إحدى المنتجات العالمية التجميلية.

وتألقت منى بفستان أسود أنيق من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، يتميز بالدانتيل عند الكمين والظهر والجانبين، وسعر الفستان 5054 دولار. ورفعت منى شعرها على طريقة الشينيون.