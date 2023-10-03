ميرنا وليد - بيروت - حل رئيس مهرجان "ملك جمال لبنان" نضال بشراوي ضيفاً على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر في برنامجها الاسبوعي "ما بدا هلقد".

كشف نضال بشراوي عن النتائج الرائعة التي حققها لبنان في مسابقات الجمال العالمية للرجال واشار كيف يتم اختيار ملك جمال لبنان مشيرا ان الشكل مهم لكنه ليس الاساس الوحيد. ورد نضال على الاقاويل التي اشارت الى ان المشتركين يدفعون مبالغ مالية للاشتراك في المسابقة مؤكدا انه يتم توقيع عقدا مع كل المشتركين.

وتحدث نضال عن المشترك جيريمي ملكونيان الذي يمتلك قدم اصطناعية وعن تميّزه في المسابقة. وتكلم عن نجاته من مجزرة الملهى الليلي في تركيا عام 2017 واصابته بـ 3 رصاصات والعمليات الكثيرة التي خضع لها والتي لا يزال يخضع لها ومن انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

تحدث نضال عن مقتل شقيقه واعتراف المجرمين بفعلتهم بهدف السرقة وحبسهم. كما تكلم عن علاقة الصداقة التي تجمعه بالفنانة هيفا وهبي : "وقفاتها بـ 100 رجال ولا تغدر بالظهر" وكشف حقيقة زواجها مرة جديدة واشار انه بدونها ليس هناك حفل ملك جمال لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو - نضال بشراوي يكشف حقيقة زواج هيفا وهبي مجدداً ويرد على كل التساؤلات حول مسابقة ملك جمال لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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