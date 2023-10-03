مصطفة عنبة: "مايان السيد تحاول أن تشكرني قدام الناس لكن هي مش كده" وهذا ما كشفته الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية عن دورها في مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"، وقالت: "أول مرة أقدم كوميدي مع المطرب عنبة في مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" فهو كوميديان بالفطرة، وعندما عرفت أن عنبة سيشارك معي "قلت يا لهوي هايجيبوا واحد عمره ما مثل.

. بس اتفاجئت!".

وأضافت مايان السيد، خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الاعلامية والممثلة إسعاد يونس: "أصعب شيء لي هو الكوميدي لأني أول مرة أقدم كوميديا، ولكن البعض ساعدني في المسلسل لتقديم الكوميديا".

وقامت الممثلة بأداء ديو غنائي مع الفنان مصطفى سعيد المعروف بـ"عنبة"، أغنية "مخصماك"، والذي قال بدوره: "كنت بحب التمثيل وجاءت لي أدوارا كثيرة لأن أكون بطل العمل ورفضت ذلك لأني ببدأ من الصفر".

وأضاف مازحاً: مايان السيد تحاول أن تشكرني قدام الناس لكن هي مش كده دي برج عقرب".