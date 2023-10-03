تصرّف مفاجئ لـ تايلور سويفت تجاه حبيبها ترافيس كيلسي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الصحافة العالمية مقطع فيديو يظهر تواجد النجمة تايلور سويفت في مباراة حبيبها النجم ترافيس كيلسي مع بليك لايفلي وراين رينولدز وهيو جاكمان، وذلك كدعم معنوي محبب منها له.
على صعيد آخر تقدمت تايلور سويفت مؤخرا لمساعدة الممثلة البريطانية صوفي تيرنر وسط طلاقها من الفنان العالمي جو جوناس.
وبعد أن شوهد النجمتان يقضيان الكثير من الوقت معًا، تم الكشف عن أن تايلور البالغة 33 عامًا، قامت بإعارة إحدى شققها في مدينة نيويورك لصوفي البالغة 27 عامًا، وابنتيها ويلا البالغة 3 أعوام ودلفين البالغة عام 1، للعيش فيه في الوقت الحاضر.
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