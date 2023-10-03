بالصورة - نسرين أمين تبدأ بتصوير فيلم "وقت إضافي"

ميرنا وليد - بيروت - بدأت الممثلة المصرية نسرين أمين بتصوير دورها في فيلم "وقت إضافي"، وهو من بطولتها، إلى جانب كل من الممثلين بيومي فؤاد وباسم سمرة وعمرو عبد الجليل وأحمد سلطان علي، وغيرهم من ألمع النجوم.



وفيلم "وقت إضافى" فكرة محمد دياسطي وسيناريو وحوار رشاد رشدي وإخراج أحمد جبة، وتدور أحداثه بإطار كوميدي.

وكانت علقت نسرين أمين على مشاركتها في فيلم "ولاد رزق" في وقت سابق، وأوضحت نسرين سبب نجاح الفيلم من وجهة نظرها الخاصة.

وقد قالت نسرين أمين، في تصريح خاص لموقع "الفن"، إن المخرج طارق العريان هو كلمة السر في نجاح الفيلم بأجزائه، مشيرةً إلى أنه أضاف بصمته لكل شخصية رغم قدرة وشهرة كل الأبطال المشاركين بالفيلم، إلا أنه كان بشكل جديد وحقق نجاح جماهيري غير مسبوق.

وأضافت نسرين، أن شخصية "حنان" التي قدمتها بالفيلم تميزت بالحب والاخلاص لزوجها وبيتها، فضلاً عن رغبتها في الحفاظ عليهم بالحلال، وسعيها وراءه دائمًا ليكون افضل نسخة من نفسه، مشددة على أنها لم تجسد هذه الشخصية من قبل.