“تقدير لتاريخي السينمائي”.. إلهام شاهين عن إطلاق اسمها على الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها البالغة بأن تحمل الدورة 39 والحالية من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي اسمها، مشيرة إلى أن هذا الأمر بمثابة تتويج لمشوارها الفني، الذي وصفته بالكبير ولتاريخها السينمائي أيضاً.

وحرصت إلهام شاهين على توجيه الشكر والتقدير لإدارة المهرجان ورئيسه الكاتب الصحفي الأمير أباظة، نظراً للجهود التي بُذلت خلال الدورة الحالية من مهرجان الإسكندرية.

وشاركت إلهام شاهين متابعيها على “إنستغرام” صورة لها خلال تواجدها في فعاليات المهرجان، وعلّقت قائلة: “سعيدة جدّاً أن تكون الدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي باسم إلهام شاهين، إهداء الدورة لي بمثابة تتويج لمشواري الفني وتقدير كبير لتاريخي السينمائي الذي تعدى المائة فيلم”.

وتابعت: “شكراً مهرجان الإسكندرية ورئيسه الكاتب الصحفي الأمير أباظة.. شكراً لبلدي مصر التي أعشق ترابها.. تحيا مصر حرة قوية بفنانيها ومفكريها ومثقفيها وعلمائها وجيشها الذي أعاد لنا عزتنا وكرامتنا بانتصار أكتوبر.. كل عام ومصرنا الحبيبة الغالية بكل خير”.

وانطلقت أمس الأحد فعاليات الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، التي تُقام خلال الفترة من 1 إلى 5 من أكتوبر الجاري وتحمل اسم النجمة إلهام شاهين، وتشهد هذه الدورة عدة تكريمات محلية وعالمية، مع احتفال خاص بمئوية عدد من رواد الفن المصري من بينهم محمود مرسي وتوفيق الدقن، كما تشهد أيضاً تقديم ماستر كلاس لعدد من أشهر نجوم التمثيل والإخراج، إضافة إلى تدشين قائمة أفضل 100 فيلم غنائي في تاريخ السينما المصرية.

ووقع اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية على الفيلم القصير فاطيما، ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ39، وهو من إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة.

ويكرم المهرجان مجموعة من النجوم، أبرزهم: حنان مطاوع، وخالد زكي من مصر، ومن اليونان المخرج اليوناني من أصل مصري كوستاس فيرس، والنجمة الفرنسية كارولين سيلول، ومن عمان خالد الزدجالي، والمنتج الفرنسي جون لوليفي.

الجدير ذكره أن “الفريدو” هو أحدث أعمال الفنانة إلهام شاهين الدرامية، والذي يعرض حالياً، حيث أبهرت إلهام شاهين مشاهدي ومتابعي هذا المسلسل بأدائها المميز في تجسيدها لشخصية “ثريا” فهي سيدة مريضة بـ “الزهايمر”، وبسبب هذا المرض تتعرض للخداع من الأشخاص المقربين لها.

مسلسل “الفريدو” مكون من 10 حلقات عن كتاب “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.

وبجانب إلهام شاهين يشارك في بطولته أحمد فهمي، إنجي كيوان، ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وآخرين.