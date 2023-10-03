إعلامية عن بطل "الطائر الرفراف": "ارغب بأن امسكه من وجنتاه كالطفل"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت وسائل إعلام تركية فيديو من أحد البرامج عندهم يظهر الإشادة ببطل "الطائر الرفراف" مارت رمضان ديمير اذ قالت اعلامية تركية عنه: "ما هذه اللطافة يا إلهي ، ما هذه الحلاوة و الموهبة ، ارغب بإن امسكه من وجنتاه كالطفل ، الفتى يمثل بشكل جميل جدا لدرجة انني فهمت الان سبب نجاح مسلسل طائر الرفراف".



الجدير ذكره ان الجزء الثاني من مسلسل "الطائر الرفراف" يحقق نسب مشاهدة عالية اذ ما زال محافظا على بريقه في تركيا والعالم العربي ايضا الذي يعرض فيه مترجم ومدبلج.