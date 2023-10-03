ممثلة مصرية تنتقد محمد رمضان: "لا يستحق لقب نمبر وان"

ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة المصرية ثراء جبيل على فكرة "الألقاب الفنية"، وعبرت عن رفضها بشدة اعطائها للفنانين، منتقدة الفنان المصري محمد رمضان، الذي يستخدم لقب "نمبر وان"، معتبرة ذلك حباً زائداً للنفس، وثقة مبالغاً فيها لا يجب أن يتمتع بها الفنان.



حديث جبيل جاء خلال حلولها ضيفة على الإعلامية مروة صبري، في برنامج "قعدة ستات" على قناة اليوم.

يذكر أن ثراء جبيل شاركت في مسلسل "تحت الوصاية"، في شهر رمضان الماضي، من بطولة الممثلين منى زكي ودياب ومها نصار، إخراج محمد شاكر خضير.