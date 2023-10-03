نجم كريستال علي سكر في لقطات من عطلته على الشاطئ

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري علي سكر مجموعة من اللقطات له من عطلته في وادي قنديل في سوريا.

ويظهر علي وهو يستمتع بوقته على الشاطئ بإطلالة صيفية بإميتاز.

يذكر أن علي سكر يشارك في مسلسل كريستال، ودخل الممثل السوري علي سكر في سياق الاحداث بعد الحلقة خمسين من المسلسل، بدور الدكتور النفسي عامر. دور لا يخلو من الكاريزما والاستشارات القيّمة، كما انه صديق الدكتور جواد (الممثل محمود نصر) في العمل ويقع في حب عليا (الممثلة باميلا الكيك).

ويلعب عامر دوراً مهماً في علاج باسل (الممثل السوري خالد شباط) حيث أنه يتحسن بشكل كبير على يد طريقته في العلاج، ويصحب صديق باسل.

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