رسميًا وقانونيًا تم تغيير إسم إبن كايلي جينر

ميرنا وليد - بيروت - تم تسمية طفل نجمة مواقع التواصل الإجتماعي وسيدة الأعمال كايلي جينر رسميًا وقانونيًا باسم "Aire Webster"،

​​​​​​وذلك بعد تقديم طلب لتغيير اسم ابنها البالغ من العمر 20 شهرًا في يونيو/حزيران، حكم القاضي بأنه يمكن تغيير اسم الطفل الصغير من الاسم السابق الذي أُعطي له عند الولادة، وولف جاك ويبستر.



ظهرت جينر، البالغة من العمر 26 عامًا، تقريبًا في جلسة الاستماع، مع وثائق المحكمة والتي تقول إنها أدلت بشهادتها في جلسة الاستماع.

ولم يظهر ترافيس سكوت، البالغ 32 عامًا، أي والد الطفل، وجاء في الوثائق: "ترى المحكمة أن الوالد الآخر تم إخطاره في الوقت المناسب ولم يقدم اعتراضًا. نظرًا لعدم وجود أي اعتراضات، تمت الموافقة على طلب تغيير الاسم".