ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة زينة على حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورتها وهي تحتضن طفليها التوأم زين الدين وعز الدين احتفالاً بعيد ميلادهما.

ووجهت زينة لهما رسالة:"زي النهاردة كان أحلى يوم في حياتي، اليوم اللي غير الدنيا في قلبي وعقلي وخلاني أحس إن لحياتي لازمة وإني مهمة وإن لوجودي معنى".

وأضافت: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه ربنا يخليكوا ليا ويحفظكم ويسعدكم يا روجي اللي عايشة بيها".

تجدر الإشارة أن زينة لا تنشر صوراً واضحة لابنيها.

من ناحية أخرى انطلق تصوير فيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف والذي تشارك في بطولته زينة.

كانت هذه تفاصيل خبر زينة تنشر صورة وهي تحتضن ابنيها .. احتفالاً بهذه المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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