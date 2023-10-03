شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر زوجة مراد مكرم للمرة الرابعة في "صوت وصورة".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنانان نجلاء بدر ومراد مكرم في بطولة مسلسل "صوت وصورة" الذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض على قناة DMC خلال الأيام المقبلة، ويظهر الثنائى بدور زوجين خلال أحداث العمل، والمفارقة أن هذه المرة هي الرابعة التي يجتمع فيها نجلاء بدر ومراد مكرم ويقدمان دور زوجين.

كانت البداية في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" مع النجمة يسرا عام 2016 حيث ظهرت نجلاء بدر متزوجة مراد مكرم خلال أحداث العمل، وتكرر ذلك في مسلسل "ِشبر مية" الذى تم عرضه عام 2019 وجسد الثنائى أدوار زوجان في العمل، واستكمل الثنائى تعاونهما في فيلم "ساعة إجابة" الذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى وظهرا زوجان أيضاً، ليأتى مسلسل "صوت وصورة" ليكون العمل الرابع الذى يظهر فيه الثنائى متزوجين.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلانى، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، رامى الطمبارى تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقدمت نجلاء بدر في رمضان الماضى مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والمستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، هدى الاتربى، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي.