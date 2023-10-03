شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مشوار حاتم صلاح قبل بطولة مسلسل "على باب العمارة" على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان حاتم صلاح أولى بطولاته خلال مسلسل "على باب العمارة" الذى يعد أحدث أعمال منصة Watch it الأصلية، والمقرر عرضه على شاشة المنصة غدًا الأربعاء الموافق 4 أكتوبر، وذلك بعد برزوه في أكثر من عمل كوميدى خلال العامين الماضيين، إضافة إلى سياسة منصة watch it في المراهنة على الشباب لبطولة أعمالها.

حاتم صلاح خريج كلية تجارة جامعة عين شمس، وكانت بدايته مع التمثيل من خلال فريق الجامعة، وانقطع عن التمثيل سنتين ثم قرر العودة للتمثيل مرة أخرى وعمل مساعد مخرج فترة، وكون فرقة اسمها جيل 80 وأنت طالع، وقدمت الفرقة مسرحية، وبعد ذلك شارع في أكثر من عمل بأدوار صغيرة منها "موضوع عائلى"، فيلم "أعز الولد"، "اللعبة 3".

جاءت مشاركة حاتم صلاح في مسلسل "الكبير اوى 6" مع أحمد مكى بمثابة نقطة تحول في حياته الفنية بعدما شارك مع مكى في مسرحية حزلقوم، حيث جسد في الكبير أوى شخصية شخصية نفادي الصديق القديم للكبير أوى، وانطلق بعدها بالمشاركة في نفس العام خلال مسلسل "فاتن أمل حربى" مع نيللى كريم، وبعدها قدم دور مؤثر في فيلم "شلبى" مع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

استكمل حاتم صلاح بعد ذلك دور نفادى في مسلسل "الكبير أوى 7" مع أحمد مكى وفى نفس الوقت شارك بدور بارز في مسلسل "الصفارة" مع أحمد أمين خلال شهر رمضان الماضى، لتأتى له فرصة بطولة مسلسل "على باب العمارة" المقرر عرضه على منصة Watch it حيث يتصدر العمل وتدور الأحداث حول الشخصية التي يجسدها في العمل.

مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.



حاتم صلاح



حاتم صلاح مع محمد محمود